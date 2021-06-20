العميد رجب قطوسة يتسلم مهام منصبه رئيساً لجهاز الحرس البلدي

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين رئيسي جهاز الحرس البلدي السابق والحالي. (الجهاز)

أكد جهاز الحرس البلدي إتمام مراسم التسليم والاستلام بين رئيس الجهاز السابق العميد إسماعيل أبوجناح والحالي العميد رجب أحمد قطوسة، اليوم الأحد.



وأوضح الجهاز أن المراسم جرت اليوم بمبنى ديوان جهاز الحرس البلدي بحضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، وعدد من مدراء الإدارات والفروع والمكاتب بالجهاز، وكذلك اللجنة المشكلة للتسليم والاستلام.



والأسبوع الماضي، أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تسمية العميد رجب أحمد مصطفى قطوسة رئيسًا لجهاز الحرس البلدي، بداية من 13 يونيو الجاري، وحمل القرار رقم 13 لسنة 2021.

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين رئيسي جهاز الحرس البلدي السابق والحالي. (الجهاز)

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين رئيسي جهاز الحرس البلدي السابق والحالي. (الجهاز)