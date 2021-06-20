مقتل شرطي وإصابة آخر أثناء مطاردة خارجين عن القانون بالزاوية

جنازة الشرطي علي ميلود الهادي الذي قتل أثناء مطاردة خارجين عن القانون جنوب منطقة الصابرية بالزاوية. (مديرية أمن الزاوية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، مقتل شرطي، وإصابة آخر أثناء مطاردة مجموعة خارجة عن القانون جنوب منطقة الصابرية ببلدية الزاوية غرب البلاد، قامت بالسطو على سيارة تحمل أغنامًا خاصة بأحد المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دورية أمنية خرجت أمس الأحد إلى منطقة جنوب الصابرية لمطاردة مجموعة خارجة عن القانون قامت بعملية سطو مسلحة وسرقة سيارة خاصة بأحد المواطنين تحمل 25 رأسًا من الأغنام بعدما أبلغ عنها صاحبها مديرية أمن الزاوية.

وأكدت الوزارة أن دورية الشرطة تمكنت من ضبط المركبة المبلغ عن سرقتها، إلا أن الجناة بادروا بإطلاق النار على دورية الشرطة، ما أدى إلى مقتل الشرطي علي ميلود الهادي وإصابة عريف عبدالحكيم الجغمي الذي نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقدمت وزارة الداخلية تعازيها إلى أسرة شهيد الواجب متمنية الشفاء العاجل لزميله المصاب، مؤكدة استمرارها في أداء كافة مهامها لضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومواصلة عملها بقوة وحزم لينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.

وأعلنت مديرية أمن الزاوية من جهتها تشييع الشرطي علي ميلود الهادي التابع لقسم النجدة والسيطرة أبي عيسى، إلى مثواه الأخير بمقبرة الصابرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وكذلك المجلس البلدي ومديرية أمن صرمان.