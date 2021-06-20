«الرئاسي» يؤكد استعداده لوضع رؤية شاملة للحل في مدينة مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 04:22 مساء
لقاء الكوني واللافي مع أعيان مرزق المدينة، الأحد 20 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد المجلس الرئاسي «استعداده لوضع رؤية شاملة للحل وإعادة بسط الأمن وإنهاء الخلافات وعودة النازحين إلى بيوتهم» في مدينة مرزق جنوب غرب البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك، خلال لقاء عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، صباح اليوم الأحد، في طرابلس مع عدد من حكماء وأعيان مرزق المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن أعيان المدينة وضعوا المجلس الرئاسي في صورة الأوضاع التي يعانيها أهالي مرزق، بالإضافة للمشاكل الأمنية والاجتماعية، التي سيطرت على المنطقة منذ العام 2011.

- حكومة الوحدة الوطنية تقرر إنشاء «صندوق إعمار مرزق» بقيمة 500 مليون دينار
- «لجنة التواصل» تدعو الحكومة إلى رعاية المصالحة في حوض مرزق
- التومي يبحث مع وفد من مرزق آليات معالجة ملف المهجرين واحتياجات البلدية

كما تناول وفد الحكماء والأعيان ملفات الهجرة غير الشرعية، ومعاناة النزوح، والخدمات الطبية لجرحى الأحداث التي شهدتها المدينة خلال فترات مختلفة، مناشدين المجلس الرئاسي ضرورة بسط السيطرة الأمنية على المنطقة، وإيجاد حلول عاجلة لتهجير الأهالي.

لقاء أعيان مرزق المدينة مع الكوني واللافي، الأحد 20 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني واللافي مع أعيان مرزق المدينة، الأحد 20 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تجاوز عتبة المليار جرعة من عمليات التلقيح المضادة لـ«كورونا»
دولى
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
معاناة كل صيف.. الجنوب الليبي يصرخ من لدغة العقرب
ليبيا
السودان يجهض الحلم العربي الليبي قبل بدايته
رياضة محلية
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي
ثقافة وفن
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟
ليبيا
مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار
رياضة محلية
هل تنجح الأميرة الراحلة ديانا في الصلح بين نجليها؟
منوعات
عكس التيار | حافظ الغويل: الأمر لم يخرج من أيدي الليبيين
فيديو
نتائج أولية رسمية: إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الإيرانية بـ62%
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هدية خاصة من بايدن لبوتن خلال أول قمة