مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار

رسم توضيحي لصالة الركاب المعروفة بـ(صالة شركة نيمو الكورية). (إدارة مطار بنينا الدولي)

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، زيادة قيمة العقد المبرم مع شركة «نيموبارتترز» الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي، 9.3 مليون دينار.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا اليوم، نص على أنه «يؤذن لجهاز تنفيد مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم (2012/11)، المبرم مع شركة «نيموبارتترز» الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي، بنسبة 25.83% من قيمة العقد».

وبحسب القرار فإن قيمة العقد الأصلية كانت 36 مليون دينار، بينما أصبحت بعد الزيادة 45.3 مليون دينار، بزيادة 9.3 مليون.

- مطار بنينا الدولي يبدأ في تنفيذ صالة ركاب «شركة نيمو الكورية» (صور)

وفي بداية يونيو الحالي، أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، بدء تنفيذ صالة الركاب المعروفة بصالة (شركة نيمو الكورية)، بعد وصول الهيكل المعدني للصالة.

وقالت إدارة المطار، إن عمليات تنفيذ الصالة تأتي ضمن الجهود المبذولة من إدارة مطار بنينا الدولي، لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، التي تسهم في رفع العبء عن كاهل المواطن.