تسجيل 28 إصابة بفيروس كورونا في زليتن وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 08:19 صباحا
فصل بلازما من دماء متعافٍ في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة بقسم العزل.

وقال المختبر المرجعي زليتن إنه قام أمس السبت، بتحليل 180 مسحة أنفية، أظهرت نتائجها سلبية 147 مسحة، فيما تأكدت إصابة 28 إصابة جديدة منها 26 بالبلدية وحالتان من خارج البلدية، كما تم تسجيل 5 حالات مكررة لم تشف بعد.

وبحسب البيان فإن هناك حالتي إيواء بقسم العناية من زليتن، وأخريين بقسم الرعاية الطبية من زليتن.

وبهذا يكون إجمالي عدد المسحات الأنفية التي قام بها المختبر المرجعي زليتن 38 ألفا و39 مسحة أنفية، وفق البيان

 

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