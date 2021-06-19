المنقوش: نشيد بالدور المصري الحريص على إنهاء الانقسام ودعم الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 08:51 مساء
المنقوش تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري، 17 يونيو 2021. (بث مباشر)

عبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم السبت، عن تطلع الحكومة إلى دعم مصر حكومة وشعبا لتنفيذ خارطة الطريق ووضع ليبيا على طريق الاستقرار، مشيدة بالدور المصري «الحريص على إنجاح الحوار الليبي، وإنهاء الانقسام، ودعم المؤسسات الليبية، ووقف إطلاق النار، ودعم الاستقرار».

وثمنت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في القاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري، نتائج انعقاد اللجنة القنصلية الليبية- المصرية بعد انقطاع دام لسنوات، معبرة عن التطلع لانعقاد اللجنة العليا في أقرب فرصة، ورحبت بوصول بعثة مصرية للتنسيق لإعادة فتح السفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي.

وأشارت إلى أن مباحثاتها مع الوزير المصري بحثت بحثت توجهات الحكومة في مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو الجار، والتطلعات لدعم خارطة الطريق، وتنفيذ مخرجات برلين بإنهاء كل التدخلات الخارجية، وتوحيد المؤسسات العسكرية، واستمرار وقف إطلاق النار ودعم مرحلة الاستقرار والأمن في ليبيا.

كما تطرق لقاء المنقوش مع شكري إلى «مبادرة استقرار ليبيا»، التي ستطلق خلال مؤتمر برلين الثاني، والتي تهدف إلى تفعيل آليات مؤتمر برلين الأول والثاني، وقرارات مجلس الأمن 2570 و2571، حسب الوزيرة الليبية التي أوضحت أن المبادرة هي «مبادرة ليبية بدعم دولي تستهدف تفعيل هذه الآليات بوضع جدول زمني لتفعيل الاستقرار الأمن والاستقرار في ليبيا». 

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