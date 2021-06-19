سامح شكري: استعادة ليبيا سيادتها واستقرارها أهمية بالغة بالنسبة لمصر

سامح شكري يتحدث خلال مؤتمر مشترك في القاهرة مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، 19 يونيو 2021. (صورة من بث مباشر)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إن «مصر ترى أهمية بالغة في أن تستعيد ليبيا سيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها وتحافظ على مقدراتها»، معتبرا «استقرار ليبيا» هدف بلاده الوحيد.

وأضاف الوزير المصري في مؤتمر مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش عقد في القاهرة، «ليس لمصر أي مصلحة سوى تحقيق هذه الأهداف»، مؤكدا استعداد بلاده لدعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومبادراتها من أجل استقرار ليبيا، ومنها مبادرة «استقرار ليبيا» التي من المقرر أن تطلقها الحكومة خلال مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.

وجدد دعم مصر للسلطة التنفيذية الموقتة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك جهود الليبيين لاستعادة وحدة وأمن واستقرار بلدهم، وتنفيذ كل مراحل خارطة الطريق للحل السياسي المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، ونص قرار مجلس الأمن رقم «2570».