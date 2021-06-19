شركة الكهرباء تعدل ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي

شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (إنترنت)

قررت الشركة العامة للكهرباء تعديل ساعات طرح الأحمال اليوم السبت، في الجناح الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذا الأمر أدى إلي فقد حوالي (130 ميجاوات)، مع ازدياد الطلب علي الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من (4 ساعات إلى 5 ساعات) في الجناح الغربي والجنوبي.

شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 19 يونيو 2021)

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي يصل إلى أربع ساعات.

أما عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي فيصل إلى ثلاث ساعات، حسبما أكدت الشركة، في بيان منشور سابق على صفحتها بموقع «فيسبوك».