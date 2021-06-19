‏وزير الخارجية المصري يستقبل المنقوش في قصر التحرير بالقاهرة

وزيرة الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة الخارجية ‎نجلاء المنقوش، القاهرة 19 يونيو 2021. (الخارجية المصرية)

التقت، منذ قليل، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ‎نجلاء المنقوش، نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة.

جاء ذلك لدى استقبال شكري، وزيرة الخارجية الليبية، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في القاهرة.

‏فيما عقد جانب من المباحثات الرسمية بين الوزيرين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأوضح البيان، أنه تم التشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة «جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية».

مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: المنقوش تزور القاهرة غدا

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت المنقوش إلى القاهرة، فيما قال مصدر دبلوماسي إلى «بوابة الوسط»، إن وزيرة الخارجية المنقوش ستعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرها المصري.

وزيرة الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة الخارجية ‎نجلاء المنقوش، القاهرة 19 يونيو 2021. (الخارجية المصرية)

وزيرة الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة الخارجية ‎نجلاء المنقوش، القاهرة 19 يونيو 2021. (الخارجية المصرية)

وزيرة الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة الخارجية ‎نجلاء المنقوش، القاهرة 19 يونيو 2021. (الخارجية المصرية)

وزيرة الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة الخارجية ‎نجلاء المنقوش، القاهرة 19 يونيو 2021. (الخارجية المصرية)

وزيرة الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة الخارجية ‎نجلاء المنقوش، القاهرة 19 يونيو 2021. (الخارجية المصرية)