نائب رئيس الوزراء يبحث أداء الحكومة مع أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودين بالمنطقة الشرقية, 19 يونيو 2021. (مجلس الوزراء)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم السبت، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودين بالمنطقة الشرقية، أداء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم، إن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، ضم عددا من أعضاء مجلس النواب الموجودين بالمنطقة الشرقية، ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحث اللقاء متابعة أداء حكومة الوحدة الوطنية، والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها بملتقى الحوار السياسي بجنيف، الذي انبثق عنه الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة.

مجلس الوزراء يستحدث مكتبا بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية

وأمس أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، يكون على رأس مهامه متابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء.

وشمل القرار في مادته الأولى استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية رقم (68) لسنة 2012، المشار إليه يسمى مكتب الوزير، ويتولى تسعة اختصاصات تشمل القيام بمهام أمانة سر الوزير وتنظيم مقابلات وزير المالية واتصالاته.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، 19 يونيو 2021. (مجلس الوزراء)

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودين بالمنطقة الشرقية, 19 يونيو 2021. (مجلس الوزراء)