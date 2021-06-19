المهندس محمد عمارة: استبدلت الزئبق بالهيليوم لخطورته على حياة الإنسان

سبها - بوابة الوسط: رمان كرنفودة | السبت 19 يونيو 2021, 04:26 مساء
المهندس المتقاعد بمعهد النفط الليبي محمد عمارة, (معهد النفط الليبي)

قال المهندس المتقاعد بمعهد النفط الليبي محمد عمارة، الذي اخترع جهاز قياس المسام يعمل بغاز الهيليوم، بدلا من مادة الزئبق، إن أهمية هذا الاختراع هو استبدال الزئبق بالهيليوم، نظرا لخطورة الأول على حياة الإنسان، وإنه عمل باتجاه هذا الهدف من أجل حل هذه المشكلة محليا.

وأضاف عمارة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اختراعه جاء بعد أخد عينات القياسات فى بريطانيا وتونس ومصر، موضحا أنه عمل على هذا المسار منذ العام 2013.

ودعا إلى دعم الشباب فى كل التخصصات فى ليبيا، مؤكدا وجود شباب ليبي واعد لديه قدر كبير من الكفاءة والقدرة على الابتكار، و لا ينقصه إلا الدعم المعنوي والمادي من الدولة الليبية.

وتخرج المهندس محمد عبدالله عمارة، في معهد شؤون النفط سنة 1977، وعين في المؤسسة الوطنية للنفط لمدة ستة شهور، ثم تحول إلى العمل بمركز بحوث النفط.

اختراع جهاز قياس يعمل بغاز الهيليوم في معهد النفط الليبي

وأعلن معهد النفط الليبي، أمس، أن عمارة تمكن من اختراع جهاز قياس المسام يعمل بغاز الهيليوم، بدلا من الزئبق.

ونفذ عمارة العديد من الدراسات والأبحاث والتجارب حتى الوصول إلى الشكل النهائي للجهاز، كما جرى إرسال عينات إلى جهات مختصة في دول مثل بريطانيا ومصر وتونس، وذلك للتأكد من جودتها وفاعليتها.

المهندس المتقاعد بمعهد النفط الليبي محمد عمارة, (معهد النفط الليبي)
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