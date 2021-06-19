شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 19 يونيو 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي يصل اليوم السبت إلى أربع ساعات.
أما عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي فيصل إلى ثلاث ساعات، حسبما أكدت الشركة، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».
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