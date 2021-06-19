«الأرصاد»: طقس معتدل على السواحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نسبيا على السواحل الليبية، اليوم السبت، مع عدم وجود تحذيرات من حالة البحر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية .

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تحول تدريجيا، مساء اليوم، إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، سرعتها مـا بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.

- الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب إلى صافية يوم الغد.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، بينما تكون غربية على ساحل شحات سرعتها ما بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر يصل إلى 1.50 متر على أقصى الساحل الشرقي.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

- درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة.

- الرؤية جيدة.

جدول بحالة الطقس على عدد من الموانئ الليبية، السبت ، 19 يونيو 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)