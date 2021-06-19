«الأرصاد»: طقس معتدل على السواحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 11:02 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نسبيا على السواحل الليبية، اليوم السبت، مع عدم وجود تحذيرات من حالة البحر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية .
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تحول تدريجيا، مساء اليوم، إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، سرعتها مـا بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.
- الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب إلى صافية يوم الغد.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، بينما تكون غربية على ساحل شحات سرعتها ما بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر يصل إلى 1.50 متر على أقصى الساحل الشرقي.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة.
- الرؤية جيدة.

جدول بحالة الطقس على عدد من الموانئ الليبية، السبت ، 19 يونيو 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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