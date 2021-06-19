وزير الخارجية العراقي: نسعى لإعادة فتح سفارتنا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 10:43 صباحا
المنقوش في لقائها مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. (الخارجية العراقية)

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، رغبة بلاد في إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، وذلك خلال لقاء، الجمعة، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وأشارت المنقوش إلى استعداد ليبيا «تقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كل الصعوبات في هذا الشأن».

وشدد حسين على ضرورة قيام السفارة بدورها في «تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا»، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية. 

والتقت المنقوش، الوزير العراقي على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك.

وقال الوزير العراقي إن بلاده تدعم «الجهود الدولية لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبي».

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