«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في الحرارة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 09:45 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على مناطق غرب ليبيا، اليوم السبت؛ بينما تبقى الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:
- السماء صافية.
- الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل اليوم، وجنوبية شرقية خفيفة السرعة على الدواخل اليوم وغدا الأحد غالب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى ما بين 32 و36 درجة على الساحل، وما بين 37 و41 درجة على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الجبل الأخضر.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و31 درجة، وتصل إلى 36 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
- السماء صافية.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و44 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و40 درجة.

خريطة بتوزيع درجات الحرارة على المناطق الليبية ليوم السبت 19 يونيو 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
خريطة بتوزيع درجات الحرارة على المناطق الليبية ليوم الأحد 20 يونيو 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
جدول بحالة الطقس على المدن الليبية ليوم السبت 19 يونيو 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
جدول بحالة الطقس على المدن الليبية ليوم السبت 19 يونيو 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة المدرب الليبي أحمد الغزال إثر نوبة قلبية
رياضة محلية
اختراع جهاز قياس يعمل بغاز الهيليوم في معهد النفط الليبي
ليبيا
بيليه يشيد بنيمار بعد الانتصار الثاني للبرازيل في «كوبا أميركا»
رياضة عالمية
القضاء السويسري يحكم بالسجن على مجرم حرب ليبيري سابق
دولى
قبل الموقعة الحاسمة.. أرقام من تاريخ مواجهات المنتخب الوطني والسودان
رياضة محلية
بولندا تتهم روسيا باستهدافها بـ«هجوم إلكتروني»
دولى
صناع التذكارات الفرعونية يحلمون بـ«أيام أفضل»
ثقافة وفن
استطلاع «الوسط»: الليبيون ينتظرون الانتخابات «بفارغ الصبر»
ليبيا
«فرسان المتوسط» في تحدٍ عربي أمام «صقور الجديان» على أرض الدوحة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: حصاد مر للسلطة الجديدة في اختبار الـ100 يوم
ليبيا
«الوسط» العدد 291: سلطة ليبيا الجديدة.. حصاد مر في اختبار المائة يوم.. وهذه ...
ليبيا
بالفيديو: بكاء وشكر وتحدٍ.. «راموس» يودع ريال مدريد بعد 16 عاما
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هدية خاصة من بايدن لبوتن خلال أول قمة