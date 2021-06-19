روسيا: مخاوف بشأن وجهة المرتزقة بعد ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 01:42 صباحا
مجلس الأمن، (أرشيفية: ا ف ب)

أكدت روسيا وجود مخاوف بشأن وجهة المرتزقة في ليبيا، حال مغادرتهم، مشيرة إلى دول الساحل الأفريقي لديها قلق أمني بشأن تحركات هؤلاء المرتزقة الذين يمكنهم التسرب إليها عبر الحدود التي «يسهل اختراقها».

جاء ذلك على لسان نائبة المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن آنا إيفستينيفا، خلال كلمة في اجتماع للمجلس بشأن معالجة تأثير رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل الأفريقي.

وأشارت إلى ما تعرضت ليبيا له من «غمر بالأسلحة والمقاتلين الأجانب»، مردفة أن موسكو دعت إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية على أساس حوار شامل وجامع بين جميع أصحاب المصلحة، كما حثت الأطراف الليبية على إيجاد أرضية مشتركة وتوافق وطني.

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