النقابات الطبية تعلق الإضراب لحين إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 09:17 مساء
صورة من فيديو لبيان النقابات العامة الطبية بشأن تعليق الإضراب، 18 يونيو 2021، (نقابة الأطباء)

أعلنت النقابات العامة الطبيبة والطبية المساعدة تعليق إضراب أفرادها لحين إشعار آخر، داعية إياهم إلى مباشرة عملهم دون تأخير.

وأكدت أن تعليق الإضراب جاء بعدما قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بتضمين قيمة الزيادة على مرتبات العاملين بالقطاع الصحي، في مشروع الميزانية العامة المعروض على مجلس النواب، داعية الأخير إلى الإسراع بإقرار الزيادة، حسب بيان بث في مقطع فيديو منشور على صفحة النقابة العامة لأطباء ليبيا، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأكد البيان أن النقابات لن تتهاون في الوقوف ضد أي إجراء عقابي أو تعسفي ضد المضربين، مطالبا الدبيبة بإنصاف العناصر الطبيبة والطبيبة المساعدة من خلال الاعتذار لهم عما لحقهم من إهانة من مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي طارق الغرابلي، ورد الاعتبار بعزله من منصبه لتفادي مثل هذه «التصرفات المشينة».

وفي تصريح منسوب إليه، هاجم الغرابلي الأطباء بعد إعلانه الإضراب للمطالبة بزيادة رواتبهم، ووصفهم بـ«المليشيات البيضاء».

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