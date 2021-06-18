إحباط محاولة تهريب 895 ألف يورو لتركيا بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 04:49 مساء
ضبط أحد أفراد طاقم الضيافة حاول تهريب 895 ألف يورو لتركيا بمطار مصراتة, 18 يونيو 2021. (جهاز الأمن العام)

تمكن أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة الدولي، أمس الخميس، من ضبط أحد أفراد طاقم الضيافة برحلة الخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لإسطنبول، عندما حاول تهريب 895.2 ألف يورو إلى تركيا.

وقال جهاز الأمن الداخلي، في بيان اليوم، إن عملية ضبط المتهم جاءت في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها رجال جهاز الأمن الداخلي بالمطار.

ضبط رئيس طاقم ضيافة حاول تهريب 885 ألف يورو لتركيا بمطار مصراتة

وأشار إلى أن المتهم يدعى (م.ي.ا.م) ليبي الجنسية مواليد 1989، وتم ضبطه من خلال تفتيشه من قبل أعضاء التفتيش الأمني بالمطار.

اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى مركز جمرك المنفذ من حيث الاختصاص.

ضبط أحد أفراد طاقم الضيافة حاول تهريب 895 ألف يورو لتركيا بمطار مصراتة, 18 يونيو 2021. (جهاز الأمن العام)
ضبط أحد أفراد طاقم الضيافة حاول تهريب 895 ألف يورو لتركيا بمطار مصراتة, 18 يونيو 2021. (جهاز الأمن العام)
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