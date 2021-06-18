280 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 11:21 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 236 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «434»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 3563 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3283 عينة، وإيجابية 280 عينة بنسبة 7.8% من إحمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 190 ألفا و426 حالة بينها 11 ألفا و330 نشطة، و175 ألفا و923 شفاء، فيما توفي 3173 شخصا جراء الوباء، الذي ظهر في البلاد في مارس 2020.

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