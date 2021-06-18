«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غربا غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 09:44 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بكتلة هوائية ساخنة ابتداء من يوم الغد تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة :
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة على أغلب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و38 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا ملحوظا من يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 37 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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