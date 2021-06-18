عقيلة يلتقي في روما رئيسة «الشيوخ» الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 08:58 صباحا
عقيلة خلال لقائه في روما مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، 17 يونيو 2021. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس، رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي.

لقاء صالح وكازيلاتي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس مجلس النواب بالعاصمة الإيطالية روما عقب وصوله إليها رفقة نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة،  والنائب عبدالقادر يحيى في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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وتناول اللقاء التعاون المشترك بين البلدين، وسُبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

واستهل صالح زيارته إلى إيطاليا بلقاء رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، وبحثا معا «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين المجلسين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، كما التقى وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو لنفس الغرض.

عقيلة خلال لقائه في روما مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، 17 يونيو 2021. (مجلس النواب)
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