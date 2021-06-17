الدبيبة يناقش 5 ملفات مع النائب الأميركي الجمهوري تيد دوتش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 09:19 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع النائب الجمهوري عضو مجلس النواب الأميركي، تيد دوتش، خمسة ملفات رئيسية بالمرحلة الحالية في ليبيا، مشيدًا بدوره في إقرار قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا»، الذي أقره مجلس النواب الأميركي في نوفمبر 2020 وينتظر موافقة مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضه على الرئيس الأميركي للاعتماد.

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الخميس، إنه تحدث مع عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري تيد دوتش «حول العمل الجاد الذي يقوم به الليبيون لإعادة البناء معًا والاستعدادات للانتخابات»، مشيدًا بـ«عمله المهم في قانون (تحقيق الاستقرار في ليبيا) مؤكدًا له أن «الشعب الليبي يقدر التزامه بالديمقراطية والسلام».

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وأوضح النائب الجمهوري تيد دويتش من جهته أنه أجرى «مكالمة مثمرة» مع الدبيبة «لمناقشة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وانسحاب المقاتلين الأجانب، وحماية المهاجرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

وأثنى دوتش، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» من جهته، على إدارة الرئيس جو بايدن «لتعزيز الدبلوماسية الأميركية من أجل إنهاء الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة»، معربًا عن تطلعه «إلى دعم الجهود التي تقودها ليبيا لتعزيز المكاسب الديمقراطية واستعادة السيادة وإعادة بناء ليبيا».

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