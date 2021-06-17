الكبير يبحث إمكانية مساهمة المصحات الخاصة في دعم الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 03:22 مساء
لقاء الصديق الكبير بمكتبه مع رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للمصحات الخاصة، 16 يونيو 2021. (المصرف المركزي)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، بمكتبه مع رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للمصحات الخاصة، دعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتطرق اللقاء، الذي عقد، أمس الأربعاء، بحضور عدد من مديري الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي ومديري المصارف التجارية، إلى مساهمة المصحات الخاصة في دعم رؤية الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد، بالشراكة والتعاون مع المصارف التجارية وفقا لضوابط الجودة المعتمدة بالخصوص ولما انتهى إليه المؤتمر الأول لاتحاد المصحات، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

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والثلاثاء، بحث الكبير بمكتبه مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، استمرار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي.

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