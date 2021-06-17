الدبيبة يبحث مع رئيس «المخابرات» المصري تفعيل اللجنة المشتركة العليا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 02:30 مساء
لقاء الدبيبة ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في طرابلس، 17 يونيو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل التنسيق لزيارة الدبيبة إلى مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية، واستكمال ما اتفق عليه في كافة المجالات بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، حيث أطلع كامل، الدبيبة على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأشار اللقاء إلى الدور الإيجابي لمصر من أجل تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

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