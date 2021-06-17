السني يبحث مع نظيره الألماني استعدادات مؤتمر «برلين 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 12:58 مساء
لقاء السني مع نظيره الألماني السفير كريستوف هيزغن، 16 يونيو 2021، (حساب السني على تويتر)

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني مع نظيره الألماني السفير كريستوف هيزغن الاستعدادات التي تسبق مؤتمر «برلين 2»، الذي سيعقد يوم 23 يونيو الجاري.

وأكد السني أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، حسب بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأربعاء.

كما أشار إلى أهمية تنفيذ قراري مجلس الأمن، «2570» و«2571»، وإرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسي السلمي وتوافق الليبيين داخليا وخارجيا، وضرورة إنهاء أنواع التدخلات الخارجية التي توالت منذ العام 2011، وسرعة خروج القوات والمرتزقة الأجانب، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

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