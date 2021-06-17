«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 11:12 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة، مساء اليوم الخميس، على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طل الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الساحل من الخمس إلى مصراتة، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من طرابلس إلى الخمس.
- ارتفاع الموج بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.
- درجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية على ساحل راس لانوف، وشمالية غربية على ساحل الخليج، وشمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 21 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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