وزير العمل يبحث مع نظيره المصري تسهيل تنقل الأيدي العاملة ومنظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين

جانب من اجتماع وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الوزير علي العابد الرضا بوزارة القوى العاملة المصرية. (الإنترنت)

عقد وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الوزير علي العابد الرضا اجتماعا مع وفد بوزارة القوى العاملة المصرية برئاسة الوزير محمد سعفان ،اليوم الاربعاء، بمقر وزارة القوى العاملة المصرية في القاهرة.

وذكر بيان وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على الفيسبوك بأن الاجتماع تناول مناقشة بنود المذكرة العشرون على نحو يكفل تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة في حدود القوانين والانظمة المتبعة في الدولتين.

كما تم التاكيد على سرعة بدء عمل اللجنة الفنية المكلفة بمنظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين إضافة إلى تأسيس غرفة عمل للطؤاري فيما يتعلق بعودة العمالة من أجل التعامل مع المستجدات الطارئة على أن تكون برئاسة الوزرين شخصيا.

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ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين بشأن التعاون في مجالات العمل والقوى العاملة بين البلدين من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية الى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعماروالتي تم توقيع عقود مبدئية مع بعضها بالفعل.

ووصل العابد مساء الإثنين إلى مطار القاهرة على رأس وفد من حكومة الوحدة الوطنية؛ لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العامة الموقعة بين مصر وليبيا، خلال اجتماع رئيسي وزراء البلدين بطرابلس في أبريل الماضي.

لقاء وزير القوى العاملة المصري مع وزير العمل والتأهيل علي العابد،. (الإنترنت)