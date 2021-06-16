المريمي لـ«فورميكي»: عقيلة صالح يزور روما غداً ويلتقي رئيس مجلس النواب الإيطالي ووزير الخارجية

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، لمجلة «فورميكي» الإيطالية، بأن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يزور العاصمة روما غداً بدعوة من السلطات الإيطالية.

وأضاف المريمي أن جدول أعمال الزيارة يتضمن محادثات في مجلس النواب الإيطالي ووزارة الخارجية الإيطالية، حيث سيتم التطرق لمسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات و آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

ومن المنتظر أن يلتقي عقيلة، الذي وصفته المجلة الإيطالية بأنه لاعب سياسي من الدرجة الأولى في بلاده، غدا رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

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وذكرت المجلة الإيطالية أنه تجرى في ليبيا الأن مرحلة استقرار بعد وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية يتمثل دورها في قيادة البلاد نحو الانتخابات، وأشارات إلى أن إيطاليا في صدارة الدول التي تقدم المساعدة لليبيا، في الوقت الذي يتواصل يتواصل الحوار بين المؤسسات.

وذكرت «فورميكي» أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من المثرر أن يزور، الثلاثاء المقبل، روما لعقد اجتماعات مع السلطات الإيطالية