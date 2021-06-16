المؤسسة الوطنية للنفط تصادق على التسمية الجديدة للشركة الليبية للأسمدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 10:39 مساء
اجتماع المساهمين في الشركة الليبية للأسمدة. (المؤسسة الونية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط المصادقة على التسمية الجديدة الشركة الليبية النرويجية للأسمدة التي تغيرت إلى «الشركة الليبية للأسمدة» واستكمال إجراءات التسجيل القانونية اللازمة في الداخل والخارج، وذلك خلال اجتماع للمساهمين بالشركة عقد اليوم الأربعاء.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة، العماري محمد العماري، ومدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة، خلف الله إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للأسمدة، محمد اللب، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي حسن،، والمدير التنفيذي المكلف لشركة «لافيكو» عوض الصابر، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع تم خلاله المصادقة على التسمية الجديدة للشركة الليبية النرويجية للأسمدة سابقا والتي تغير اسمها إلى «الشركة الليبية للأسمدة»، واستكمال إجراءات التسجيل القانونية في الداخل والخارج، كما استعرض الاتفاقية والتعديلات المرفقة لها ومحاضر الاجتماعات السابقة. ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الشركة الواعد، وتحسين أدائها في المستقبل.

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وأضافت أن المدير التنفيذي المكلف لشركة «لايفكو» عوض الصابر، أشاد بالخطة «الجريئة» لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لانقاذ الشركة وكوادرها الوطنية من الشراكة السابقة، وتفهمها للظروف التي مرت على الشركة منذ عام 2013.

وأكد صنع الله من جانبه، على المسؤولية الكبيرة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للأسمدة والنهوض بها، مشددا على ضرورة «اتباع أفضل المعايير في السلامة العامة وسلامة العمليات ونمذجة العمليات مع التأكيد على بناء صفوف جديدة من الشباب لتشغيل وصيانة مصانع الشركة والمحافظة على أصولها».

واستحوذت المؤسسة الوطنية للنفط في يناير الماضي على حصة شركة «يارا» النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، البالغة 50%، لتعود ملكية مصانع اليوريا والأمونيا في الشركة بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

اجتماع المساهمين في الشركة الليبية للأسمدة. (المؤسسة الونية للنفط)
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