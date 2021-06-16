أوفتشا: مساعٍ لمشاركة القطاع الخاص الألماني في إعادة الإعمار بالمنطقة الشرقية

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إن اجتماعًا افتراضيًّا لمجتمع الأعمال عُقد، اليوم الأربعاء، بحث كيفية مساهمة القطاع الخاص الألماني في إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة الشرقية.

الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة من مركز «سلام»، ومنتدى «خبراء ليبيا» وحضره رجال أعمال من بنغازي، إضافة إلى وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق ما نشر السفير الألماني على صفحته بموقع «تويتر».

- الكبير يبحث مع أوفتشا مجالات التعاون مع المصارف الألمانية

وبداية شهر يونيو الجاري، بحث السفير الألماني مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التعاون مع المصارف الألمانية في عديد المجالات المشتركة.