مجلس النواب يطلع على التقرير النهائي لعروض تنفيذ محطات التوليد الغازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 03:38 مساء
عمود كهرباء. (الإنترنت)

أطلع مجلس النواب خلال اجتماع عقده عددا من أعضائه، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، على تقرير خاص بعروض تنفيذ محطات التوليد الغازية.

وخلال الاجتماع، عرضت اللجنة المكلفة دراسة عروض تنفيذ محطات التوليد الغازية بعدد من المدن، منها درنة وزليتن ومليتة تقريرها النهائية، وفق بيان صادر عن المجلس.

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واللجنة المكلفة بدراسة عروض تنفيذ محطات التوليد الغازي مشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم «18» لسنة 2021.

ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من مشكلات عديدة، بينها سرقة مكونات الشبكة الكهربائية والاعتداء على العاملين بالقطاع، وتضرر البنية التحتية جراء الصراع العسكري.

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