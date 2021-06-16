قطر تؤكد «دعمها الكامل» لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 12:50 مساء
المنقوش خلال لقائها في الدوحة مع وزير الخارجية القطري، 16 يونيو 2021. (وكالة قنا)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، «دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها»، معربا عن أمنياته «للأشقاء في ليبيا بالتوفيق في تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل».

جاء ذلك خلال لقاء الوزير القطري مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، حيث استعرض الطرفان «علاقات التعاون الثنائي بين البلدين»، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

بدورها، أعربت المنقوش عن «شكرها» لقطر على استجابتها العاجلة لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

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وتتواجد المنقوش، منذ أمس الثلاثاء في قطر، لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب. وفي كلمتها في الاجتماع، استعرضت الوزيرة الليبية «مبادرة استقرار ليبيا» الهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية، والتي ستعرض خلال مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو المقبل. 

وترتكز المبادرة على «التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب فتح الطريق الساحلي، وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى».

وعلى هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، بحثت المنقوش مع عديد المسؤولين العرب الملف الليبي، من بينهم وزراء خارجية مصر والسعودية والكويت. 

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