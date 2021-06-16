إطلاق 11 بحارا تونسيا متهمين بـ«الصيد العشوائي»

أحد مركبي الصيد التونسيين في ميناء الزاوية، 11 يونيو 2021، (القوات البحرية)

أعلنت هيئة حقوقية تونسية غير حكومية، إطلاق السلطات الليبية 11 بحارا تونسيا كانوا محتجزين في ميناء الزاوية بتهمة الصيد العشوائي، وينتظر إطلاق أربعة آخرين.

وقال الناشط الحقوقي ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، إن حرس السواحل الليبي أطلق مركبي صيد يعمل عليهما البحارة، بعد دفعهم ضريبة الصيد دون رخصة داخل المياه الليبية، وهم جميعا بصحة جيدة، حسب تدوينة له عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك».

وأشار الحقوقي عبدالكبير إلى الاتفاق أيضا على إطلاق المركب الثالث، الذي على متنه 4 بحارة، بحسب ما أكدته له الوحدات الأمنية في ليبيا.

ويوم الخميس الماضي، احتجزت السلطات في ميناء الزاوية، ثلاثة مراكب صيد تونسية تضم 15 بحارا وجهت إليهم تهمة الصيد العشوائي في المياه الإقليمية.