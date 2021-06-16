330 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا ولا وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 11:40 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 242 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لم يتم الإعلان عن أي حالات وفاة جديدة.

وقال المركز، في نشرته اليومية عن الوضع الوبائي، المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الثلاثاء، 3729 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3399 عينة، وإيجابية 330 عينة بنسبة 8.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 189 ألفا و888 حالة، بينها 11 ألفا و251 نشطة، و175 ألفا و471 شفاء، فيما توفي 3166 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في البلاد مارس من العام الماضي.

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