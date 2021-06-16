شركة سرت: رصد ألف مخالفة تعرضت لها خطوط الغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 09:45 صباحا
شعار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز رصد نحو ألف مخالفة تنتهك خطوط الغاز الطبيعي، ما يعرض حياة القاطنين بجوارها إلى الخطر.

وأشارت الشركة إلى أهمية منظومة نقل الغاز في ليبيا بخطوطها الممتدة لمئات الكيلومترات، إذ تمثل «الشريان الاقتصادي الذي يزود المدن والمنشآت الصناعية على طول الساحل بالغاز»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن من بين المخالفات إشعال مجهول النار في موقع قريب من مسار خط الغاز بمنطقة البريقة، غير أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده.

وتنوعت المخالفات التي تقع على خطوط الغاز بين «البناء فوقها أو قربها، والعمل بالآلآت الثقيلة فوقها، وإزالة التاج الترابيِ المقامِ عليها، والحفر العشوائي قربها وإنشاء محارق الفحم، ورمي المخلفات، وإغلاق الطرق المؤدية لعمليات الغاز، وسرقة المحطات والعبث بها، وقطع الكوابل البصرية».

ودعت الشركة المواطنين إلى المساهمة في منع المخالفات والإبلاغ عنها، إذ إن تلك الوقائع تهدد حياة الناس وتمثل مخالفة وجريمة اقتصادية.

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