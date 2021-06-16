التومي يبحث مسارات عمل مشروع «التعافي والاستقرار» المنفذ في 24 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 09:03 صباحا
اجتماع التومي لبحث مسارات العمل في مشروع التعافي والاستقرار، 15 يونيو 2021، (الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي مسارات العمل على مشروع «التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا»، المنفذ في 24 بلدية.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الثلاثاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، ورئيس العمليات بالاتحاد الأوروبي ساندرا جوفين، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو وممثل عن منظمة «يونيسيف» إبراهيم فرح، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتنضوي تحت المشروع عدة برامج تنموية وتدريبية، من بينها برنامج «بلديتي»، وتشرف على تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي و«يونيسيف» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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