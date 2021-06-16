إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة على متن زورق مطاطي في البحر المتوسط

قارب يحمل مهاجرين في مياه البحر المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة أول من أمس الإثنين، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي في البحر المتوسط.

وقال الناطق في بيان الثلاثاء، إن عمليات الإنقاذ جاءت في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، إذ تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، الإثنين، من إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة.

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وتابع أن الزورق العنقاء3 فور تلقيه نداء استغاثة تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الاستغاثة، حيث قام عناصر الجهاز «بدورهم على أكمل وجه».

ووفق البيان، تم إنزال المهاجرين في (نقطة مرسي ديله بالزاوية)، وتسليمهم إلى البحث الجنائي.