الكويت تؤكد موقفها الثابت الداعم للحل السياسي للقضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 11:40 مساء
نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ احمد ناصر الصباح, 15 يونيو 2021. (وزارة الخارجية)

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، موقف بلاده الثابت من القضية الليبية، الداعم للحل السياسي، متمنياً أن تنعم ليبيا بالاستقرار والسلام وتعود إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش في الدوحة، مع نظيرها الكويتي، على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس الجامعة العربية الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية.

ونوه وزير الخارجية الكويتي بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، للخارج والتي كانت لدولة الكويت حملت رسائل مهمة.

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فيما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبنود جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

من جهتها عبرت المنقوش، عن امتنانها لدولة الكويت لحرصها الدائم على أمن واستقرار ليبيا، متمنية من الكويت تبني مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين 2، في 23 من الشهر الجاري والمتضمنة رؤية ليبية خالصة لمعالجة القضية الليبية وفق خارطة الطريق ومخرجات برلين 1.

فيما رحب وزير الخارجية الكويتي بالمبادرة، مؤكدا أن الكويت ستتبناها وتدافع عنها باعتبارها خرجت من الليبيين أنفسهم.

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