الدبيبة يخاطب مجلس النواب بزيادة بند المرتبات في الموازنة 25.1 مليار دينار

رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)

خاطب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب، بشان زيادة الباب الأول لموازنة العام المالي المقبل بواقع 25.1 مليار دينار ، ليصبح 59.1 مليار دينار، بدلا من 34 مليار دينار.

جاء ذلك في خطاب موجه من رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، نشرته وزارة المالية اليوم.

وقالت الوزارة إن هذه الزيادة جاءت بسبب إضافة بند زيادة المرتبات لقطاعات التعليم والداخلية والصحة والنفط، ليصبح «ليصبح قطاع المالية أضعف مرتب بالدولة».

ووفق رسالة دبيبة، فقد أوصت الحكومة برفع مخصصات الداخلية بقيمة 9.6 مليارات دينار، والتعليم بقيمة 8.5 مليارات دينار ، والصحة بقيمة 5.5 مليارات دينار، والنفط بقيمة 1.5 مليار دينار.

وأوضح الخطاب أن الحكومة أصدرت القرار رقم 6 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجان وزارية لتقديم جدول مرتبات موحد للعاملين بالقطاع الإداري، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.