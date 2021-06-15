فريق هندي يبدأ صيانة التربينات بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 08:50 مساء
محطة كهرباء خليج سرت. (الإنترنت)

شرع فريق فني متخصص من إحدى الشركات الهندية، في أعمال صيانة للتربينات بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، والمتوقفة مند قرابة عام.

وقال مدير موقع مشروع تنفيد محطة الخليج البخارية بسرت أبوبكر مخيون، إلى «بوابة الوسط»، إن شركة الإنشاءات المتخصصة المشرفة والمتعاقدة مع الشركة العامة للكهرباء، قامت بالتعاون والتعاقد مع شركة هندية متخصصة لتنفيذ أعمال صيانة للتربينات.

وأوضح أن فريقا فنيا هنديا، يضم أكثر من عشرين متخصصا وفنيا باشروا أعمال الصيانة للوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، مشيرا إلى أن مدة أعمال الصيانة تستغرق قرابة أربعين يوما، وسيتم تشغيلها في غضون 15 يوليو المقبل، بقوة إنتاجية أكثر من مائتي ميجاوات.

فريق هندسي هندي يصل إلى محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت

وتابع أن المستهدف والمعدل الحقيقي للإنتاج بالوحدة الأولى هو 350 ميجاوات، من واقع أربع وحدات أخرى بمشروع تنفيد محطة الخليج البخارية بسرت، موضحا أن هناك معلومات لتكليف إحدى الشركات باستكمال الوحدة الثانية بالمحطة، والمتوقفة من العام 2014، وأن نسبة الإنجاز 40%.

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