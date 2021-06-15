وزير الحكم المحلي يبحث مع عميد غات فرص ومجالات تحسين الخدمات بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 08:17 مساء
لقاء التومي مع عميد بلدية غات موسى السنوسي. (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس مع عميد غات، موسى السنوسي فرص ومجالات تحسين الخدمات في البلدية خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الحكم المحلي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن التومي استمع إلى إحاطة قدمها عميد بلدية غات حول مسار العمل داخل نطاق البلدية وواقعها، كما ناقشا جملة من المواضيع التي تمس البلدية أهمها ملف النظافة وظروف العاملين في هذا القطاع وسبل تذليل صعابهم.

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن اللقاء تطرق كذلك إلى مناقشة فرص ومجالات تحسين الخدمات الممكنة في الفترة المقبلة وسبل انتهائها. وانتهى بتأكيد الوزير ضرورة استمرار التعاون والتواصل والعمل المشترك بين الوزارة والمجلس البلدي غات للرفع من مستوى الخدمات داخل نطاق البلدية.

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