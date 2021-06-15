واشنطن تجدد التزامها بدعم إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل

نائبة وزير الخارجية الأميركية ومبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند. (ويندي شيرمان)

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا المقررة نهاية ديسمبر المقبل، ومواصلة الدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك على لسان نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، في تصريح نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، عقب اجتماعها مع المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء.

وقالت شيرمان، في تغريدتها التي شاركتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» أيضا: «كان لي اجتماع جيد اليوم مع السفير نورلاند، مبعوثنا الخاص إلى ليبيا. نحن ملتزمون بدعم الانتخابات الوطنية في ديسمبر ونواصل التأكيد على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة».

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وتكرر الولايات المتحدة دعمها لتنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم في تونس، نوفمبر 2020، والتي تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.