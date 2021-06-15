قاض إيطالي يدعو إلى الامتثال لحظر الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 05:47 مساء
رئيس جمعية القضاة الديمقراطيين في إيطاليا، ريكاردو دي فيتو. (آكي)

دعا قاض إيطالي الجهات المسؤولة إلى ضرورة الامتثال لحظر إعادة المهاجرين القسرية إلى ليبيا، مشددا على ضرورة  إلى احترام الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان في إطار قضية إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وقال رئيس جمعية القضاة الديمقراطيين في إيطاليا، ريكاردو دي فيتو، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، نقلتها وكالة «آكي» إنه «على الرغم من التحذيرات المستمرة من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حقيقة أن ليبيا ليست دولة آمنة، يبدو أن معاملة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر وإعادتهم إلى هذه الدولة مستمرة».

وأضاف دي فيتو: «علمنا من مصادر صحفية أنه حتى في هذه الساعات، هناك 200 مهاجر أنقذتهم سفينة (فون تريتون) في عرض البحر المتوسط معرضون لإعادة تسليمهم إلى خفر السواحل الليبي».

وأكد قائلا: «كنا وسنبقى نحيط اهتماما كبيرا بهذا الأمر كمواطنين وقضائيين»، داعيا «للامتثال لحظر الإعادة القسرية المنصوص عليه بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 23 فبراير 2012».

ونوه دي فيتو إلى أنه لن يتوانى عن الاهتمام بهذه القضايا التي سيطرحها أمام المؤتمر المقبل للقضاء الديمقراطي المقرر عقده في فلورنسا خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل، بحسب «آكي».

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