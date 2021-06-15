القطراني يلتقي وزيرة الثقافة في بنغازي.. ويؤكد دعمه الكامل للقطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 05:06 مساء
القطراني مصافحا وزيرة الثقافة خلال استقبالها بمكتبه في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين اعطية القطراني، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، بمكتبه في مدينة بنغازي دعمه الكامل للقطاع.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن توغي اطلعت القطراني على نتائج جولاتها لمختلف مدن المنطقة الشرقية وسير العمل بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في المنطقة ومختلف الجهات التابعة للوزارة.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية، أن اجتماع القطراني مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية جرت خلاله مناقشة أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة وآليات حلها.

اجتماع القطراني مع وزيرة الثقافة بمكتبه في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)
وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان خلال اجتماعها مع القطراني بمكتبه في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)
القطراني خلال اجتماعه مع وزيرة الثقافة بمكتبه في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)
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