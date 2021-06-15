حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 04:38 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

تعلن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة، في بيانها رقم «117»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الحالة المسجلة من مدينة أوجلة. 

- لجنة مكافحة «كورونا» بالواحات: الوضع الصحي حرج

وكانت حالة وفاة أخرى سجلت في مدينة أوجلة، فيما حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس من تدهور الوضع الصحي في المنطقة، واصفة إياه بـ«الحرج».

وقالت اللجنة: «الوضع الصحي حرج، وانتشار كبير للفيروس، وسط استهتار الناس، وعدم تحرك جهات الاختصاص».

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