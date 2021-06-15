وصول 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس

تسليم الشحنة الثانية من لقاح «سبوتنيك» إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (الإمداد الطبي)

أعلنت الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي، تسلم 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس كورونا وإيداع الشحنة بمخازن الحلقة الباردة التابعة للجهاز في طرابلس، ظهر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الشحنة هي الثانية من اللقاح الروسي التي تصل مخازنها بعد وصولها إلى مطار معيتيقة الدولي واستكمال قسم التسريح الجمركي بإدارة المخازن والتوزيع بالجهاز إجراءاتها الجمركية والإفراجات اللازمة.

وقالت إن عملية تسلم الشحنة حضرها أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد البي الدكتور عبدالمنعم العوزي وفريق العمل المرافق له ومندوبون عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ولجنة الفحص والتسلم بالجهاز.

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وأضافت الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي أن لجنة الفحص والتسلم التابعة للجهاز قامت بتخزين شحنة اللقاح وحفظها إلى حين تسلم نتائج التحاليل المخبرية التي يقوم بها قسم التفتيش الدوائي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ووصلت الشحنة الأولى من لقاح «سبوتنيك» إلى مخازن وزارة الصحة في العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، وقدرت بنحو 101 ألف و250 جرعة.

تسليم الشحنة الثانية من لقاح «سبوتنيك» إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (الإمداد الطبي)

تسليم الشحنة الثانية من لقاح «سبوتنيك» إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (الإمداد الطبي)

تسليم الشحنة الثانية من لقاح «سبوتنيك» إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (الإمداد الطبي)