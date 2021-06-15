افتتاح أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 02:13 مساء
من افتتاح وزير الشباب لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب، 14 يونيو 2021. (وزارة الشباب)

افتتح وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، أمس الإثنين، بالعاصمة طرابلس أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، الحاجة الملحة لإعداد هذا القانون لضمان حقوق الشباب والإسهام في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى عديد القضايا والتحديات التي تواجه الشباب الليبي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة، الثلاثاء، على موقع «فيسبوك».

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وشدد على ضرورة أن يكون للنخب الشبابية والمهتمين بالشأن الشبابي دور بارز في صياغة هذا القانون، ووجه بضرورة وضع الآليات المناسبة لإشراك الشباب في إعداد القانون.

واستعرض رئيس اللجنة المكلفة إعداد القانون عمر حسين، خطة عمل اللجنة، فيما أكد أعضاؤها ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاز المهام المناطة بهم.

من افتتاح وزير الشباب لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب، 14 يونيو 2021. (وزارة الشباب)
من افتتاح وزير الشباب لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب، 14 يونيو 2021. (وزارة الشباب)
من افتتاح وزير الشباب لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب، 14 يونيو 2021. (وزارة الشباب)
من افتتاح وزير الشباب لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب، 14 يونيو 2021. (وزارة الشباب)
من افتتاح وزير الشباب لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب، 14 يونيو 2021. (وزارة الشباب)
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