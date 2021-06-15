تركيب محطة كهرباء في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 12:43 مساء
جانب من أعمال تركيب محطة كهرباء في عين زارة، 14 يونيو 2021، (شركة الكهرباء)

ركبت فرق الصيانة التابعة لدائرة التركيبات العامة طرابلس محطة كهرباء جاهزة جهد «1000 ك.ف» في الفزاني بمنطقة عين زارة.

جاء ذلك خلال أعمال نفذت أمس الإثنين، شملت استبدال المحطة القديمة جهد «500 ك.ف»، حيث جرى تركيب عدد من صناديق التوزيع على المحطة الجديدة، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بصيانة كابل ضغط عالي «11 ك.ف» من 30 المدبغة إلى محطة الرواصد الفرعية، وركبت محولًا هوائيًّا بديلًا لآخر معطوب.

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