«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 11:54 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يزيد ارتفاع الموج على 1.5 متر على طول الساحل اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة، بينما لن تتجاوز سرعة الرياح 22 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية، إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانا.
- الرياح شمالية شرقية على رأس لانوف، ومتغيرة الاتجاه على شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة بين 21 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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