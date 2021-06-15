إحباط سرقة أسلاك كهرباء في قصر بن غشير

أسلاك كهرباء مضبوطة في قصر بن غشير، 15 يونيو 2021، (وزارة الداخلية)

أحبطت الدوريات الليلية التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، فرع طرابلس، محاولة سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالٍ بمنطقة قصر بن غشير.

واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وفي 9 يونيو الجاري، أفشلت قوة دعم مديرية أمن القره بوللي محاولة سرقة أسلاك كهرباء في البلدية.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى القوة من مشرف محطة الكهرباء القره بوللي، مفاده محاولة سرقة أسلاك نحاس من المحطة، بطول نحو 700 مترًا تقريبًا، حيث جرى العثور عليها في مزرعة بالقرب من وادي المسيد.